قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي بالإنابة في دبي والإمارات الشمالية م.فراس السالم إن عزم الكويت إنشاء أكبر معهد للأبحاث البترولية في منطقة الشرق الأوسط يأتي تعزيزا للجهود المبذولة التي مكنت العديد من الشباب الكويتيين من الحصول على فرص تدريبية وبحثية متميزة أكسبتهم خبرة واسعة في مختلف أسواق العمل.



جاء ذلك في كلمة ألقاها السالم في افتتاح مؤتمر «الأبحاث والابتكار» بنسخته السابعة لمنظمة البتروكيماويات والكيماويات الخليجية في إمارة دبي بمشاركة خليجية واسعة ويستمر يومين.



وتناول السالم في كلمته كيفية تطوير الأعمال لنموذج أكثر ابتكارا لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للكويت.



ولفت إلى اهتمام قيادات صناعة النفط والبتروكيماويات في الكويت بالابتكارات والدراسات وتبادل الخبرات والتي تم تفعيلها من خلال إنشاء مركز الأبحاث البترولية التابع لمعهد الأبحاث في الكويت ومن خلال الشراكات العالمية بقطاع البتروكيماويات والمشاريع النفطية خارج الكويت.