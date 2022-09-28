علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن وحدة تنظيم التأمين حددت الحد الأدنى المطلوب لإشهار إفلاس شركات التأمين وإعادة التأمين بـ 5% من رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية.

وفي هذا الصدد، أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا بشأن احتساب قيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وقضى القرار في مادته الأولى بأن يتم احتساب الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لشركات التأمين وإعادة التأمين وفقا لمعادلتين الأولى قيمة حقوق الملكية وفقا لأحدث بيانات مالية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة أوعند حدوث أي تغيير لها في نسبة مئوية ثابتة تقدر بـ 5%، أو قيمة رأس المال المدفوع وفقا لأحدث بيانات مالية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة أوعند حدوث أي تغيير لها في نسبة مئوية ثابتة تقدر بـ 5%.