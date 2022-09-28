أظهر تقرير اقتصادي تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي، حيث ارتفع مؤشر إس أند بي كورلوجيك كيس-شيللر لقياس أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 15% سنويا وهي أقل نسبة زيادة منذ نيسان/أبريل .2021 وكان المؤشر ارتفع في حزيران/يونيو الماضي بنسبة 1ر18%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع وتيرة ارتفاع المؤشر خلال تموز/يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق هي الأكبر منذ بدء صدور المؤشر، بحسب كريج لازارا المدير الإداري في شركة إس أند بي داو جونز إنديكس.

وفي حين استمر ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة مقارنة بالعام الماضي، هناك مؤشرات على تراجع الطلب على المساكن بسبب ارتفاع فوائد التمويل العقاري. وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المساكن في أكبر 20 مدينة أمريكية خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 4ر0% وهو التراجع الشهري الأول منذ .2012

وقال ستيفن ستانلي كبير المحللين الاقتصاديين في شركة أمهريست بيربوينت إن تباطؤ ارتفاع الأسعار جاء حادا وسريعا. وزادت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة بمقدار الضعف تقريبا خلال العام الحالي وهو جعل شراء مسكن أشد صعوبة بالنسبة للكثيرين من الأمريكيين، وبخاصة في مدن الساحل الغربي الأمريكي حيث أن أسعار المساكن هناك خارج القدرة بالنسبة للكثيرين بالفعل.