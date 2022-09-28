حصلت الخطط الألمانية المتعلقة بدعم إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، على دعم المفوضية الأوروبية.

وأعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها وافقت على توفير إعانات للأسر الخاصة في ألمانيا لبيع الكهرباء المتجة من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء مرة أخرى، إلى جانب جولة أخرى من المناقصات الحكومية لأنظمة الألواح الشمسية، وإجراء تعديلات على نظام السوق لمنتجي الطاقة.

وقالت أعلى سلطة منافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان لها إن الإجراءات تعظم من "مساهمة الألواح الشمسية الصغيرة على الأسطح"، وتساعد في الحفاظ على استقرار شبكات الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار السوق.