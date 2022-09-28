ضبطت سلطات الجمارك في ميناء هامبورج كمية قياسية من مخدر الكريستال ميث قدرها 182 كيلوجراما، وهي أكبر ضبطية منفردة في ألمانيا حتى الآن.

وقال رئيس مكتب التحقيقات الجمركية في هامبورج، رينيه ماتشكه، : "هذه الكمية الكبيرة من الكريستال التي سحبناها من السوق غير القانونية تشكل ضربة كبيرة أخرى ضد عصابات المخدرات الدولية".

وبحسب البيانات، ضبطت الجمارك الحاوية من المكسيك في أيار/مايو الماضي، ولم تعلق عن الضبطية إلا الآن لعدم تعريض التحقيقات للخطر. وتم إخفاء المخدرات بجهد كبير في آلات لمعالجة المياه. وكشف فحص بالأشعة السينية عن هياكل مشبوهة. وبحسب البيانات، استخدمت الجمارك معدات تقنية ثقيلة لإزالة 194 عبوة من الكريستال ميث من أنابيب المرشح.

وأظهر تحليل كيميائي أن المخدر نوع عالي النقاء من عقار ميثامفيتامين المخدر. وتبلغ القيمة السوقية للضبطية حوالي 14 مليون يورو. ووفقا لوثائق الشحن، كانت الحاوية مخصصة لشركة في دولة أوروبية أخرى. ولا تزال التحقيقات جارية.