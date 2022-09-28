قررت شركة منصة البث المباشر عبر الإنترنت نتفليكس إنشاء أول استوديو خاص بها لتطوير ألعاب الفيديو بهدف تقليل الاعتماد على الألعاب التي تطورها شركات أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة القول إن الاستوديو الجديد سيكون في العاصمة الفنلندية هلسنكي ويرأسه ماركو لاستيكا، الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في شركة زينجا حيث شارك في تطوير لعبة فارم فالي 3 قبل أن يصبح شريكا مؤسسا ومنتج منفذ في استوديو تراك توينتي التابعة لشركة إلكترونيك آرت في هلسنكي.

وقال أمير رحيمي نائب رئيس نتفليكس لاستوديوهات الألعاب في بيان إن هذه خطوة أخرى بالنسبة لرؤية الشركة لبناء استوديو ألعاب فيديو على مستوى عالمي سينتج مجموعة متنوعة وبراقة من الألعاب الأصلية دون إزعاج مئاتالملايين من مشتركي منصة نتفليكس بالإعلانات ولا الحاجة إلى شراء تطبيقات لممارسة الألعاب.

يذكر أن استوديو الألعاب الجديد سيكون الرابع لشركة نتفليكس بشكل عام، بعد استحواذها على استوديو آخر في هلسنكي في وقت سابق منذ العام الحالي. وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي استحوذت نتفليكس على شركة نايت سكول استوديو. وتوفر منصة نتفليكس حاليا 31 لعبة كمبيوتر.