قالت وكالة اسوشيتدبرس الاخبارية الأمريكية في تقرير لها اليوم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حددت لنفسها هدفا استراتيجيا هو القضاء على الجوع بين الامريكيين بحلول العام 2030 من خلال شراكة بين القطاعين الخاص و الحكومي يستفيد منها 300 مليون أمريكي على الأقل .

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادرها فى البيت الابيض انه لهذا السبب سيعقد بايدن مؤتمرا حول الجوع و التغذية و الصحة يوم الاربعاء القادم سيكون هو المؤتمر الاول من نوعه الذى يعقده رئيس امريكى منذ العام 1969 عندما عقد الرئيس الجمهورى الاسبق ريتشارد نيكسون مؤتمرا مشابها انذاك و اطلق فيه استراتيجية للأمن الغذائى للامريكيين خلال الاعوام الخمسين القادمة فى حينه حيث اطلق ما يسمى " دمغة الغذاء " التى تستخدم حصيلتها لتوفير الطعام و الغذاء الجيد للنساء و الاطفال بل حتى الرضع حديثى الولادة فى الولايات المتحدة استفاد نصفهم تقريبا من هذا البرنامج لا سيما من لا يحصل منهم على رضاعة طبيعية .

لكن الوكالة الامريكية قالت ان المؤتمر الذى سيعقده بايدن - الديمقراطى - يوم الاربعاء القادم للقضاء على الجوع بين الامريكيين يأتى فى ظروف مغايرة عما كان الحال عليه فى زمان نيسكون حيث يشهد العالم فى زمان بايدن حاليا ازمة غذاء حادة نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية و ارتباك سلاسل الامداد و التوزيع .

و توقعت الوكالة ان ينصب تركيز الديمقراطيين بزعامة بايدن على دعم الفئات الامريكية الاولى بالرعاية و الغذاء الجيد وهم المصابون بأمراض مزمنه و امراض التوتر المزمن و البدانة وداء السكرى و غيرها من الامراض ذات الصلة بالنظام الغذائى الأمثل ، وهو ما يماشى سياسة الحزب الديمقراطى الامريكى و عقيده الاجتماعية الدائمة التى تضع انهاء اية ايوجه لانعدام " أمن الغذاء " فى المجتمع الامريكى .

و تفيد التقارير الواردة من واشنطن ان ادارة بايدن قد حشدت هذا الاسبوع تمويلات لا تقل عن 8 مليارات دولار امريكى من شركات القطاع الخاص الامريكية استباقا لعقد مؤتمر القضاء على الجوع الاربعاء القادم وهى مساهمات شاركت فيها شركات امريكية تنتج الغذاء و اخرى تنتج الدواء و اخرى فى تجارة المواد الغذائية و سلاسل المراكز التجارية الامريكية التى تعهدت بعمل خصومات للفئات التى سيستهدفها برنامج بايدن للقضاء على الجوع و تصل تلك الخصومات الى 10 فى المائة من قيم فواتير المشتروات الغذائية لهم