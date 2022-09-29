كرم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، بحضور المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض الطواري، ركن أول أمن سيبراني المقدم م.أحمد علي عبدالله بمناسبة اختياره من بين أفضل قادة الأمن السيبراني بالشرق الأوسط للعام 2022 «CISO50» من قبل أكبر تجمع للشركات العالمية الاستشارية في مجال الأمن السيبراني. وهنأ الرفاعي الضابط المكرم، ونقل له تهنئة القيادة ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، معتبرا أن التكريم خير دليل على نجاح الحرس الوطني في مسايرة ركب التكنولوجيا الحديثة في كافة وحداته من خلال تنفيذ الإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني بكل كفاءة واقتدار تماشيا مع التوجه العالمي لحماية شبكات الانترنت في المواقع والجهات الحيوية، كما يثبت مدى كفاءة منتسبي الحرس الوطني وقدرتهم على التميز في المجالات المختلفة. وأشار إلى الحرص على تشجيع منتسبي الحرس الوطني ودعهم للوصول الى أعلى درجات التميز انطلاقا من اهتمام القيادة الكريمة بالارتقاء بالعنصر البشري في كل المجالات.