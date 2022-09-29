تقدم العميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية د.علي العنزي بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي العزيز كافة، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، معبرا عن أسمى معاني الوفاء والإخلاص والتهنئة والتبريك لسموه وسمو ولي عهده، وشعبنا الأغر، ضارعا إلى الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويرعاه ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية. وقال د.العنزي: ليعد الله على سموهما وعلى شعبنا الكويتي الأصيل، وقد تحققت آمال سموه، وآمال حكومتنا وشعبنا وأمتنا بالخير واليمن والبركة، معاهدين سموه على السير خلف قيادته الحكيمة في مسيرة الإصلاح والتقدم والتطوير. حفظ الله سمو الأمير، وسمو ولي العهد، وشعبنا العظيم، وأدامهما ذخرا وسندا للوطن.