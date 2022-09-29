عبدالعزيز جاسم



قاد المدرب الجديد للقادسية، الصربي بوريس بونياك تدريبات الفريق الأول لكرة القدم أول من أمس، وذلك تمهيدا لقيادة «الأصفر» في أولى مباريات الفريق الرسمية عندما يحل ضيفا على النصر في الجولة الخامسة من دوري زين الممتاز، حيث تحصل الفريق على 6 نقاط من 4 مباريات رغم بدايته الجيدة للموسم بالفوز على الساحل والفحيحيل، ولكنه تعرض لاحقا لهزيمتين من كاظمة والجهراء كانتا سببا في تقديم المدرب ناصر الشطي لاستقالته واختيار بونياك ليحل بدلا منه.



إلى ذلك، استعاد الفريق خدمات المهاجم العاجي مامادو سور مرة أخرى بعد أن انتظم في تدريبات الفريق، حيث كان في فترة إعادة التأهيل وغاب عن المباريات السابقة.