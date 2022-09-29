هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس أن الفريق استفاد كثيرا من المباراتين اللتين لعبهما مع القادسية وكاظمة تواليا ضمن منافسات كأس زين التنشيطية.

وقال عبدالقدوس لـ «الأنباء»: «سعى الجهاز الفني بقيادة المدرب فراس الخطيب الى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة في الكأس لترتيب أوراق فريقه، ومعالجة ما تم رصده من أخطاء في الفريق بالجولات الأربع الأولى للدوري الممتاز، وتعزيز نقاط القوة لدى الفريق، وكذلك إشراك عدد من اللاعبين الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة في الجولات الأولى للمسابقة.

وعليه، فإن المحصلة النهائية جاءت مرضية للجهاز الفني، لافتا إلى أن الفرصة لم تكن مواتية لتجربة اللاعبين الشباب في المباراتين نظرا لضيق الوقت.