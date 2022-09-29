أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الفروانية بتنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن 32 قسيمة مخالفة للقرار الوزاري رقم 57/2019 بمنطقتي العمرية والرابية بالتنسيق مع فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ممثلا في نائب رئيس الضبطية القضائية م.أحمد الشمري وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.سعيد العازمي أن الجولات التي تم تنفيذها بمنطقتي الرابية والعمرية، وأشرف عليها رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية م.خالد العصيمي بسبب قيام بعض أصحاب القسائم بالتأجير للعزاب في مناطق السكن الخاص، الأمر الذي أدى إلى إزعاج المواطنين والقاطنين بالقسائم المجاورة، وأسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن 32 قسيمة مخالفة بمنطقتي العمرية والرابية.



وأكد العازمي أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك القسائم قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي.



من جانبه، أوضح رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية م.خالد العصيمي أن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع القسائم المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا الى قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها أسفرت عن قطع التيار عن 14 قسيمة بمنطقة الرابية إلى جانب 18 في العمرية، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل قطع التيار بتوجيه إنذارات بإخلاء العزاب من تلك القسائم.



ودعا أصحاب القسائم الى التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.