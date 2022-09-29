حفل افتتاح المؤتمر سيشهد مشاركة 36 شخصية عالمية وإقليمية وخليجية و321 من نخبة المخترعين والمبتكرين



تزامنا مع الاحتفالات العالمية في اسبوع ريادة الاعمال، ينطلق من الكويت المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطنــــاعي والتكنولوجيا، وذلـــك خلال الفترة 15 إلى 17 نوفمبر لعام 2022 من الساعـــــة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصـــة هوفـــا للذكـــاء الاصطناعي، وبتنظيم مـــن شركــــة إيكوسيستم للاستشارات الإداريــــة.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة المؤتمر ومؤسسة شركة إيكوسيستــــم للاستشارات الإدارية د.هنادي مبارك المباركي: «سيشارك في حفل افتتاح المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث 36 شخصية عالمية وإقليمية وخليجية كما يضم 321 من النخبة العالمية من المخترعين والمبتكرين ورواد الاعمال والشركات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية و45 مخترعا ومبتكرا عالميا حصلوا على براءات الاختراع والجوائز العالمية و60 شركة استشارية عالمية و30 جلسة نقاش الدائرة المستديرة ويركز المؤتمر على 10 محاور رئيسة خلال 11 ساعة يوميا على مدار 3 أيام».



وأوضحت المباركي ان المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث يركز على عشرة محاور رئيسية مقسمة على النحو التالي: المحور الأول: التطبيقات العالميـــة لمنظومة ريادة الأعمال، المحور الثاني: التطبيقات العالمية لمنظومة الابتكار، المحور الثالث: التطبيقات العالمية لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنــــولوجــيا.



وأضافت بالقول: «المحور الرابع: تمكين الخدمات الافتراضية لبرامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، المحور الخامس: التطبيقات العالمية لمناهج الابتكار، المحور السادس: التطبيقات العالمية لاستراتيجيات الابتكار وريادة الاعمال المحور السابع: دور الاعلام في دعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال المحور الثامن: رحلة المبتكرين الناجحة، المحور التاسع: رحلة الرياديين الناجحـــة، المحــــور العاشر: التطبيقات العالمية للاقتصــاد الرقمــي».