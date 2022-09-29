احتفل خـــالد سعد محمد المنيفي بزفاف نجله فيصل على كريمة عبدالعزيز راشد عبدالعزيز الراشد بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.