twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المنيفي والراشد الخميس 2022/9/29 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2100 A+ A- استمع الشيخ محمد اليوسف وخالد عيد النصار والسفير ضاري العجران(ريليش كومار)المعرس فيصل خالد المنيفيأحمد السعدون وراشد الراشد يباركانعبدالعزيز الغنام وراشد الراشد وبدر المنيفي يهنئونالشيخ فهد الصباح وعبدالله السميطعبدالمحسن الكليب وراشد الراشد وفهد الراشد وبدر المنيفي ومحمد المنيفيد.محمد الصقر وخالد الصقر يباركان للمعرس ووالدهفايز الدبوس وفيصل الفليجمؤيد الرفاعي وأنور العنجري وناصر الحمود يباركونمشعل الراشد وأحمد الرفاعي وفهد الرفاعي مع المعرس فيصل المنيفيالمعرس فيصل المنيفي متوسطا والده خالد المنيفي ووالد العروس عبدالعزيز الراشدد.خليفة المنيفي مباركاتقديم التهاني بالمناسبة السعيدةجانب من المهنئين في ديوان سعد محمد المنيفي في اليرموكالمعرس فيصل خالد المنيفي متوسطا عددا من الأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدة احتفل خـــالد سعد محمد المنيفي بزفاف نجله فيصل على كريمة عبدالعزيز راشد عبدالعزيز الراشد بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.