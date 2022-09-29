عبدالله قنيص



أحيل ضابط صف مسرّح من الخدمة إلى السجن المركزي لانتحال صفة رجل أمن وسلب وافدين بتوقيفهم وهو يرتدي زي ضابط برتبة رائد، ومن ثم يقوم بابتزاز خاصة المخالفين لقانون الإقامة.

هذا، واعترف المتهم بارتكاب عدة جرائم مستغلا خوف المجني عليهم من الإبعاد الإداري.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص يرتدي زي رائد شرطة يقوم بتوقيف وافدين وهو على متن سيارة خاصة في إحدى مناطق محافظة الاحمدي «دون مرافقين» ويبتزهم ويسرق ما بحوزتهم من أموال، وان هناك شكوكا في كونه أحد منتسبي الوزارة، وعلى الفور تم الإيعاز لدورية تتبع إسناد الأحمدي بالتعامل مع البلاغ حيث توجهت الى مكان تواجد المدعى عليه ولدى مشاهدته الدورية حاول الهرب لتتم مطاردته وتوقيفه.



الى ذلك، أكد مصدر أمني أحقية أي شخص «مواطن او مقيم» في الاطلاع على هوية رجل أمن يوقفه خاصة اذا كان على متن مركبته الخاصة وليست دورية، لافتا الى ان هناك تعليمات الى عموم قوة الشرطة بإبراز ما يثبت انهم من رجال الأمن.