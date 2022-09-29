قالت شركة آي تي إس إنها تفخر بالإعلان أن بنك الائتمان الكويتي كلفها بتزويد البنك بالتقنية الرقمية والخبرات اللازمة لتطوير الفروع الذكية التابعة له.



وفي هذا الإطار، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة آي تي إس عصام الخشنام بأن المجموعة «تتطلع لهذه الفرصة لتقديم الدعم اللازم لبنك الائتمان الكويتي كي يصبح أول مؤسسة مالية حكومية كويتية تبدأ رحلة التحول الرقمي الشامل».



وأضاف أن «هذه الشراكة الجديدة تأتي بمنزلة استجابة سريعة للتغيرات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في هذه الأوقات التي تشهد ابتكارات رقمية سريعة التطور، حيث بدأت «آي تي إس» بتوفير التقنية والخدمات اللازمة لدعم بنك الائتمان الكويتي في رحلته الرقمية التي بدأها لضمان الكفاءة التشغيلية والنمو».



وقال الخشنام إن «ذلك الدعم تمثل في توظيف أحدث الحلول الرقمية اللازمة لدخول الفروع الذكية الإلكترونية حيز التنفيذ الفعلي، وستعمل هذه المنصة الرقمية المبتكرة على ضمان وصول العملاء لخدماتهم البنكية بشكل آمن وفعال، وستتميز هذه الخدمات بالكفاءة وبالقدرة على التوافق بين الأجهزة المستخدمة، كما ستعمل هذه المنصة على تسهيل معاملات العملاء وعمليات الدفع وعمليات بطاقات الائتمان وإدارة القروض وغيرها من الخدمات المالية. وعلاوة على ذلك، سيكون العميل قادرا على إجراء كل العمليات عبر المنصة الرقمية في أي وقت وفي أي مكان بعيدا عن القيود التي تفرضها ساعات العمل المحددة أو مكان العمل».