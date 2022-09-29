قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي ان الهدف من زيارة وفد من الوزارة للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة السعودي ومكتب منظمة «يونيسف» في الخليج هو الاطلاع على التجربة السعودية في رعاية الاطفال.



وأكد الرشيدي في تصريح لـ «كونا» عقب الزيارة ان تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاطلاع عليها من اهم مصادر المعلومات التي تبنى عليها الخطط «حيث انها مجربة على ارض الواقع في بيئة مجتمعية بالسعودية ودول الخليج مشابهة للمجتمع الكويتي».



وأوضح أنه «تم خلال الزيارة الاطلاع على عروض توضيحية للبرامج التي يقوم بها المجلس للنهوض بحقوق الأطفال وحمايتهم، وكذلك البرامج المشتركة مع مكتب منظمة (يونيسف) في الخليج، وذلك للاستفادة من هذه البرامج الناجحة وتحويرها بما يتناسب مع الدستور الكويتي والقوانين في الكويت».وقال «تم خلال زيارة مكتب (يونيسف) الاطلاع على برامجه في دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية، كما اطلعنا على دراسة السياسة الصديقة للأسرة وتم التطرق أيضا الى المجالات المحتملة للتعاون بيننا». وأعرب الرشيدي عن خالص الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الاسرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على حسن الاستقبال والوفادة، وتقديم كل ما سهل زيارتنا للاستفادة بأقصى ما يمكن وتقديم كافة المعلومات التي تدعم التعاون بيننا، وكذلك الشكر موصول لمكتب منظمة اليونيسف في الخليج على انجاح هذه الزيارة.



وضم وفد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية كلا من مدير التخطيط والمتابعة - فريق تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة د.مريم العازمي ومدير مشروع تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة أفراح المطيري.