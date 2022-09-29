اعتبرت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن الاجتماع التمهيدي الذي جمعها بمدير إدارة المكتب الفني بالإدارة العامة للطيران المدني م.مرزوق الشريفي وخبير منظمة الطيران المدني م.محمود شرف الدين بحضور رئيسة فريق التصوير الفوتوغرافي بالجمعية سميرة الخليفة، يدخل في إطار الترتيب لتوقيع مذكرة التفاهم البيئية بين الجمعية والإدارة.



وأعربت العقاب عن استعداد الجمعية لتقديم خبرات كوادرها بالفرق واللجان التخصصية في تنظيم وحماية مكونات الحياة الفطرية في المواقع والمساحات التابعة لمطار الكويت، مشيدة بمناقشة تلك المحاور مع الشريفي، لافتة إلى الاتفاق على تحديد اجتماع دوري لمتابعة التعاون لما فيه أمن وسلامة الطيران المدني دون المساس بسلامة التنوع الاحيائي في المنطقة.



من جانبه، أشار مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للطيران المدني م.مرزوق الشريفي إلى أن الاجتماع أثمر مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين في مجال الاستفادة من خبرة كوادر جمعية البيئة ومشاركة الخبرات ومناقشة العديد من القضايا البيئية المرتبطة بصناعة الطيران لتطوير التنسيق المستمر للمواضيع ذات الاهتمام المشترك.