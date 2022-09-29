اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تشكيل محكمة الوزراء ونص القرار على: بناء على المادة الثامنة من القانون رقم 88 /95 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 29 /2014.



تشكل محكمة الوزراء من السادة المستشارين التالية أسماؤهم بصفة أصلية:



1 ـ المستشار نصر سالم حسن ملك آل هيد.



2 ـ المستشار محمد ابراهيم الشيخ الخلف.



3 ـ المستشار صلاح ابراهيم سعد ابراهيم الحوطي.



4 ـ المستشار فهد عبدالرحيم محمد العصفور.



5 ـ المستشار زيد غازي عبيد السمار.



بينما تم تحديد اسماء السادة المستشارين التالية اسماؤهم بصفة احتياطية:



1 ـ المستشار ضاري علي يعقوب الطاهر.



2 ـ المستشار د.عمر عبدالله عبدالعزيز المسعود.



3 ـ المستشار فهد مناع علي العجمي.



4 ـ المستشار مشاري محمد حسين العسعوسي.



5 ـ المستشار سلمان مطيران وسمي السويط.



6 ـ المستشار صالح علي صالح المكيمي.



7 ـ المستشار نايف عبدالمحسن شومي العدواني.



وذلك اعتبارا من 2/10/2022 حتى 30/9/2023 بالاضافة الى عملهم الأصلي.