اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تشكيل محكمة الوزراء ونص القرار على: بناء على المادة الثامنة من القانون رقم 88 /95 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 29 /2014.
تشكل محكمة الوزراء من السادة المستشارين التالية أسماؤهم بصفة أصلية:
1 ـ المستشار نصر سالم حسن ملك آل هيد.
2 ـ المستشار محمد ابراهيم الشيخ الخلف.
3 ـ المستشار صلاح ابراهيم سعد ابراهيم الحوطي.
4 ـ المستشار فهد عبدالرحيم محمد العصفور.
5 ـ المستشار زيد غازي عبيد السمار.
بينما تم تحديد اسماء السادة المستشارين التالية اسماؤهم بصفة احتياطية:
1 ـ المستشار ضاري علي يعقوب الطاهر.
2 ـ المستشار د.عمر عبدالله عبدالعزيز المسعود.
3 ـ المستشار فهد مناع علي العجمي.
4 ـ المستشار مشاري محمد حسين العسعوسي.
5 ـ المستشار سلمان مطيران وسمي السويط.
6 ـ المستشار صالح علي صالح المكيمي.
7 ـ المستشار نايف عبدالمحسن شومي العدواني.
وذلك اعتبارا من 2/10/2022 حتى 30/9/2023 بالاضافة الى عملهم الأصلي.