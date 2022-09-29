التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مقر وزارة الدفاع بجدة، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع وقيادات الوزارة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملا أن يصل إلى 50 ‎%‎ تحت قيادة وإشراف سمو وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة.



وعبر ولي العهد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لدى سموه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة، مشيدا بأداء وعمل الوزارة وما وصلت إليه من مراحل متقدمة، ومتطلعا إلى أن تصل بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلا الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها.



من جهته، أكد الأمير خالد بن سلمان أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه بإذن الله في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها سمو ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من سمو ولي العهد.



هذا وتوالت التهاني من قادة وزعماء عرب بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، حيث هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في برقية، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي.



كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالمناسبة نفسها.



بدوره، هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.



وأعرب أمير دولة قطر، في برقية بعثها لولي العهد، عن التمنيات لسموه بالتوفيق وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.



كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء.



وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن أخلص تهانيه لسمو ولي العهد السعودي على الثقة الملكية الغالية، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده وعطائه لخدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سائلا جلالته المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية والعمر المديد.



وأشاد بهذه المناسبة بما يربط المملكتين وقيادتيهما من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة وبما يجمع شعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة والصلات الوثيقة ووشائج القربى والمحبة.



بدوره، رفع وزير الحج والعمرة د.توفيق بن فوزان الربيعة التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي، متمنيا لسموه دوام التوفيق لإكمال مسيرة الطموح والعطاء.



كما رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الثقة الملكية الغالية بتجديد تعيينه وزيرا للحج والعمرة ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، سائلا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، سائلا الله العون والتوفيق له لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة.



وأكد أن الثقة الملكية الكريمة دافع لمواصلة شرف خدمة الحاج والمعتمر والزائر، واستمرار في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وترجمة ذلك بالعمل والإنجاز لتطوير رحلة وتجربة ضيف الرحمن، تحقيقا لمستهدفات «رؤية السعودية 2030».



وهنأ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأمير محمد بن سلمان بالمناسبة، وأعرب عن تمنياته لسمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والنماء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.



هذا وبعث رئيس مجلس القيادة اليمني د.رشاد محمد العليمي برقية تهنئة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وأعرب العليمي، في تصريحات أوردتها قناة «اليمن الفضائية»، عن خالص تهانيه لسمو الأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في مواصلة مهامه وجهوده المخلصة لخدمة بلده وشعبه، ونهضته المشهودة في مختلف المجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين.



وأشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات اليمنية الثنائية المتميزة مع السعودية في مختلف المراحل، وصولا لموقف المملكة الإنساني والشجاع إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



من جهته، هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره واعتزازه بالثقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لولي عهده، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان يمتلك خبرة وحنكة واضحة نهضت بالمملكة، ووضعت أسسا مستقبلية للتطوير في كل القطاعات المختلفة، وبما يسهم في مسيرة التنمية الشاملة.