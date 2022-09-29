«الأولى» يرأسها بورسلي و‏«الثانية»‏ المسعد و«الثالثة»‏ البعيجان و«الرابعة»‏ الونيان و«الخامسة» الدريع



عبدالكريم أحمد





علمت ‏«الأنباء» بأن الإشراف على الانتخابات والاقتراع فيها أوكل إلى 1164 مستشارا وقاضيا ومن أعضاء النيابة العامة، منهم 764 أساسيا و400 احتياطيا.

وأوضح مصدر قضائي بأنه هؤلاء سيشرفون على رئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية، مشيرا إلى أن من بينهم 69 قاضية ووكيل نيابة يشرفن لأول مرة في تاريخ في البلاد على الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والقضاة المصريين.

وأفاد بأن القاضيات وهن 49 قاضية أساسية و20 احتياط موزعات على عدد من اللجان في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

وبين المصدر بأن اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى يرأسها وكيل محكمة التمييز المستشار أنور علي بورسلي، ويشرف على رئاسة اللجان الأصلية والفرعية فيها 93 قاضيا غير احتياط.

وأضاف بأن اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر عبدالله المسعد، ويشرف على رئاسة اللجان الأصلية والفرعية فيها 91 قاضيا أساسيا.

وأكمل المصدر بأن وكيل محكمة الاستئناف المستشار عبدالسلام ناصر البعيجان سيرأس اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة التي يشرف على رئاسة اللجان الأصلية والفرعية فيها 135 قاضيا أساسيا.

وأشار إلى أن اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة سيرأسها وكيل محكمة التمييز المستشار محمد عبدالله الونيان، ويشرف على رئاسة اللجان الأصلية والفرعية فيها 201 قاض أساسي.

وبشأن الدائرة الخامسة، فكشف المصدر بأن لجنتها الرئيسية ستكون برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي محمد الدريع، ويشرف على رئاسة اللجان الأصلية والفرعية فيها 239 قاضيا أساسيا.