دقت ساعة الحقيقة، وبات نحو 795911 مواطنا ومواطنة اليوم أمام مسؤولية تصحيح المسار في انتخابات 2022 الفاصلة لاختيار 50 نائبا للفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة، وفق نظام الصوت الواحد، وانطلاقا من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء. 48 مرشحا ومرشحة في الدائرة الأولى يتنافسون للحصول على اصوات نحو 100185 ناخبا وناخبة، وفي «الثانية» يتنافس 48 مرشحا ومرشحة ايضا على أصوات 90478 ناخبا وناخبة، وفي «الثالثة» 47 مرشحا ومرشحة على أصوات 138364 ناخبا وناخبة، وفي «الرابعة» 80 مرشحا على 208971 صوتا انتخابيا، وفي «الخامسة» 82 مرشحا لحصد أصوات نحو 257913 ناخبا وناخبة. هذا، ويحق لكل مواطن يبلغ من العمر 21 عاما الاقتراع ما دامت توافرت لديه الصفات المطلوبة. وقالت وزارة الداخلية: «تصويت الناخبين سيكون بشهادة الجنسية الأصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بالانتخابات في حال فقدانها أو تلفها، وإنه يمكن التعرف على رقم القيد الانتخابي والدائرة ومكان الاقتراع ورقم اللجنة عبر تطبيق «سهل» أو الموقع الإلكتروني للوزارة».