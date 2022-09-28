محمد راتب

علمت "الأنباء" من مصادر حكومية أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس أصدر قرارا بتسكين الشواغر القيادية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤكدا ما نشرته "الأنباء" في عددها الصادر يوم الأربعاء بهذا الخصوص.

وحسب المصادر؛ فإن الوزير الفارس أعاد تكليف المهندس مشعل القريفة نائبا للمدير العام لقطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب تكليف كل من مرزوق الهبي نائبا للمدير العام لقطاع الثروة السمكية وم. غانم السند نائبا للمدير العام لقطاع التجميلية وأحمد طراد نائبا للمدير العام للقطاع المالي والإداري، وم. ناصر تقي نائبا للمدير العام لقطاع الثروة النباتية.

وأكدت المصادر حرص الوزير الفارس على قضية الأمن الغذائي في البلاد، وأن هذا القرار الأخير تم اتخاذه بناء على الخبرات التي يمتلكها النواب الجدد في القطاعات الحيوانية والنباتية والسمكية.