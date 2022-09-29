الدائرة الثالثة: ازدحام أمام مدرسة خباب بن الارث الإبتدائية في الجابرية في تمام الساعة الثامنة صباحاً وتوافد الناخبون وسط تواجد أمني مكثّف

الدائرة الأولى: فتح أبواب الاقتراع في مركز اقتراع الرجال بمدرسة المغيرة بن نوفل في سلوى وازدحام شديد أمام بوابة الدخول حيث يقف الناخبون بالطوابير وجهود لرجال الداخلية في التدقيق على أوراق الجنسية والبطاقة المدنية

-اللجان الانتخابية بمدرسة بيبي السالم الثانوية بمنطقة الدسمة فتحت أبوابها مع انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب نواب مجلس الامة الجديد 2022

-مع انطلاق العرس الانتخابي تابعت " الأنباء" حضور عدد من من الناخبين والمرشحين في ثانوية بيبي السالم بمنطقة الدسمة للادلاء باصواتهم لاختيار نواب الامة

-تجهيز مقار الاقتراع الانتخابية بمختلف التجهيزات ومنها كراسي انتظار للناخبين وخاصة كبار السن حتى لا يحدث اي تزاحم امام اللجان الانتخابية ، حيث تجري الانتخابات في اجواء انتخابية مميزة

-وفر رجال الداخلية تجهيزات كبيرة عبر تخصيص ممرات خاصة لدخول الناخبين الى اللجان الانتخابية واخرى للخروج منها بما يصب ايجابا في انسيابية عملية التصويت

-شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الاولى في مدرسة مشعان الخضير المتوسطة للبنين في منطقة مشرف إقبالاً كبيراً قبيل الساعة ال ٨ صباحا حيث تواجد المواطنين أمام المدرسة مبكرا

-كان لرجال الداخلية دور ملحوظ في المدرسة بقيادة آمر مدرسة مشعان الخضير المتوسطة للبنين العقيد حمزة عباس الصفار حيث قدم رجال الداخلية المساعدات للمواطنين خاصة كبار السن

-حركة خفيفة للناخبات أمام مدرسة أم سليم الأنصارية مقر انتخاب النساء في سلوى بعد مرور ساعة على فتح أبواب الاقتراع

صناديق الاقتراع تفتح أبوابها لانتخابات 2022 للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة

الشاهين لـ "الأنباء": إقبال شعبي منذ الساعة الاولى

قال مرشح الدائرة الأولى أسامة الشاهين لـ"الأنباء"، إنه في هذا العرس الديموقراطي الجميل والإقبال الشعبي الواضح منذ الساعة الأولى من الصباح نبارك للكويت أميرا وشعبا لهذه الممارسة المتكررة ونحيي كل من يساهم فيها وزارات الداخلية والصحة والإعلام وغيرهم من الجنود المعلومين والمجهولين لإنجاح هذا المعلم الحضاري من معالم بلدنا الحبيب الكويت وهذه هي التجربة الديموقراطية.