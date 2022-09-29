أعلنت جمعية الهلال الأحمر مشاركة 200 متطوع ومتطوعة من الجمعية في انتخابات (مجلس الأمة 2022) وذلك لخدمة المجتمع المدني وإبراز دور الطاقات الشبابية في العملية الانتخابية.

وأكد مدير ادارة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان العمل التطوعي قائم على التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة مشيرا إلى مشاركة 200 متطوع ومتطوعة موزعين على جميع الدوائر الانتخابية.

وقال الزيد ان دور المتطوعين يقتصر على تقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة وتوصيل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مواقع الاقتراع وتقديم الإرشادات والتعليمات اللازمة للمواطنين.

وأضاف انه تم عقد جلسات توعوية للمتطوعين بأهمية المشاركة في الانتخابات كما تم تدريبهم في دورات تأهيلية في مجال مهارات الاتصال والتواصل والعمل الجماعي وكيفية إدارة الوقت وذلك لتمكين المتطوعين من التعامل مع الناخبين مؤكدا أن هذه العملية تكسبهم مهارات في العمل التطوعي خلال العملية الانتخابية.

وأكد الزيد أن مشاركة الجمعية في الانتخابات تأتي إيمانا منهم بأهمية دورهم في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام داخل الكويت وخارجها وتعزيزا لجمعيات المجتمع المدني ودورها الإنساني في وضع بصمة خاصة عن الكويت.





