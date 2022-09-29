أكد مدير عام البلدية ورئيس اللجنة المشتركة للانتخابات أحمد المنفوحي اليوم الخميس، أنه منذ إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة قامت البلدية بتسخير كافة إمكانياتها لإنجاح وإظهار العرس الديمقراطي بما يليق بمكانة وسمعة الكويت اقليميا وعالميا.

واشاد المنفوحي في بيان صحافي، بعد جولة تفقدية على إحدى مراكز الاقتراع، بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية التي بذلت جهودا كبيرة بالترتيب لهذا العرس الديمقراطي.

واضاف ان الجهات الحكومية قامت بتسهيل وصول المقترعين لمراكز الاقتراع بإزالة جميع العوائق التي تحول ادلائهم بأصواتهم في كل سهولة ويسر.