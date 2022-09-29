قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية محمد العتيبي، إن انتخابات (أمة 2022) مختلفة عن الانتخابات السابقة نظرا لوجود مؤشرات لتصحيح المسار فيها بعد ما جاء في خطاب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن تصحيح المسار ترجم على أرض الواقع بخطوات نزيهة في العملية الانتخابية عبر التصويت وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ومحاربة جرائم الانتخابات سواء "انتخابات فرعية كالتشاوريات أو شراء الأصوات".

وأوضح أن مشاركة الجمعية في انتخابات (أمة 2022) تأتي ضمن إطار تشجيع مؤسسات المجتمع المدني ودعمها بأن يكونوا مراقبين للعملية الانتخابية لافتا إلى أنها نابعة من إيمان القيادة السياسية بأن دور مؤسسات المجتمع المدني أصبح مهما في العملية الانتخابية.