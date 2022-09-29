مع الإقبال الكبير على عملية الاقتراع في انتخابات «أمة 2022»، فقد أدلى 5256 ناخبا بأصواتهم حتى الخامسة والنصف مساء من أصل 8499 مقيدين بالدائرة الرابعة في لجان مدرسة أم البراء بنت صفوان بمنطقة القصر، بنسبة تصويت بلغت 62% دون رصد أي مخالفة قانونية.



وذكر رئيس اللجنة الأصلية في المدرسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار حسن الشمري لـ «الأنباء» أن عملية الانتخاب سارت بهدوء منذ انطلاقها في ساعات الصباح الأولى.



وذكر أن الجميع أبدى تعاونا لإنجاح العرس الديموقراطي، موضحا أن نسبة التصويت في لجنته بلغت نحو 62% حتى المغرب، ويتوقع أن تصل إلى 80% مع نهاية اليوم.