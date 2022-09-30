محمود عيسى



في تقرير أصدره بنك «كريدي سويس» حمل عنوان «تقرير الثروة العالمي»، أكد أن قطر تحتل المركز الأول عربيا بحصة فرد بلغت نحو 183.1 ألف دولار، ما يجعلها الأعلى بين ثروات الأفراد في الدول العربية.



وذكر التقرير أن الكويت جاءت في المرتبة الثانية، بمتوسط ثروة للفرد تبلغ 171.3 ألف دولار، والإمارات ثالثا بمتوسط 122.8 ألف دولار للفرد، بينما تحل البحرين رابعا بقيمة 98 ألف دولار للفرد الواحد، والسعودية خامسا بقيمة متوسطة تبلغ 84.4 للفرد. بينما تحل عمان في المركز السادس والأردن سابعا ومصر ثامنا وتونس تاسعا والعراق عاشرا.



على الصعيد ذاته، قال موقع موني انك ان الكويت تعتبر من أغنى دول الشرق الأوسط بسبب وفرة إمداداتها من النفط الخام، وقد تم استخدام احتياطيات النفط في البلاد بشكل استراتيجي ضمن لها مركزا متقدما على قائمة الدول الأكثر ثراء في العالم، وفيما تعتبر الكويت دولة صغيرة جغرافيا، الا أنها تتمتع باقتصاد مفتوح تعززه احتياطيات نفطية تبلغ نحو 102 مليار برميل، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. ويساهم الدخل النفطي فيما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و90% من الدخل الحكومي.



وذكر الموقع ان ان الكويت تخطط لزيادة الانتاج النفطي ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا من اجل زيادة ثروة البلاد.



وأشار إلى ان الكويت تحاول حماية نفسها من حالات عدم اليقين التي تواجه صناعة النفط من خلال تحويل ما نسبته 10% على الأقل من الإيرادات السنوية للبلاد الى صندوق احتياطي الاجيال المقبلة، فيما لجأت مؤخرا إلى تحويل النسبة في حال تحقيق الميزانية فائض.



وذكر ان البلاد تواجه صعوبة في تنويع اقتصادها نتيجة التأخير في ترسية عقود القطاع الخاص والمناخ السياسي في البلاد.