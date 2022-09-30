تسلّمت شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرتين من نوع ايرباص 800 - A330 واللتين أطلق عليهما «الجالبوت» و«الشوعي»، حيث وصلتا إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 من مصنع ايرباص في مدينة تولوز الفرنسية أمس.



وعلى هامش استقبال الطائرتين، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية بأن تعلن عن وصول ثالث ورابع طائرات ايرباص 800 - A330 إلى الكويت واللتين تعدان الدفعة الثانية من طائرات A330، حيث سيعزز ذلك من أسطول الخطوط الجوية الكويتية ومن مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات».



وأضاف الدخان قائلا: «بجانب وصول طائرتي 800 - A330 ستتسلم الخطوط الجوية الكويتية الطائرة السابعة من نوع الايرباص من طراز A320neo في منتصف شهر أكتوبر المقبل.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي م.معن رزوقي: «إن طائرة A330-800 تمنح العميل العزيز تجربة سفر مريحة وشيقة، حيث انها تعد من الطائرات حديثة الطراز والتي تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع، كما أنها صنعت خصيصا لتكون صديقة للبيئة». وأوضح رزوقي أنه مع وصول طائرتي 800 - A330 سيصبح اسطول الخطوط الجوية الكويتية مكونا من 32 طائرة.