ذكرت وكالة «رويترز» أمس، وفقا لمصادرها، أن كبار المنتجين في تحالف «أوپيك+» بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل للتحالف والمقرر في 5 أكتوبر القادم، حيث قال مصدر «أوپيك» إن الخفض «متوقع بدرجة كبيرة»، بينما قال المصدران الآخران في «أوپيك+» إن كبار المنتجين تحدثوا بشأن الموضوع. وقال مصدر مطلع على الموقف الروسي للوكالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن موسكو قد تقترح خفضا يصل إلى مليون برميل يوميا، فيما تشير أحدث التصريحات إلى أن كبار أعضاء «أوپيك» بدأوا في التواصل بشأن الأمر، إلا أن حجم الخفض المحتمل لايزال غير واضح.