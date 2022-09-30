حذر صندوق القد الدولي من أن العالم يواجه حاليا أسوأ أزمة غذاء منذ أكثر من عقد من الزمن، مع احتمالية أن يزداد انعدام الأمن الغذائي سوءا في الفترة المقبلة.



وقال الصندوق في تقرير، إنه رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأشهر الماضية، من المرجح أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب عوامل مختلفة تشمل اضطرابات المعروض وارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة وأزمة المحاصيل الأوكرانية.



وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن أزمة الغذاء الحالية تعادل على الأقل تلك التي شهدها العالم في عامي 2007 و2008، والتي تسببت في نقص حاد للغذاء والعديد من الوفيات وأدت إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية.



وأوضح صندوق النقد أنه تم تحديد 48 دولة على أنها الأكثر تضررا من الأزمة بسبب ضغوط ميزان المدفوعات وانعدام الأمن الغذائي الحاد، ويدرس الصندوق حاليا تدشين ما يسمى بصندوق الصدمة الغذائية، والذي سيتيح مساعدة الدول المتضررة من أزمة الغذاء.