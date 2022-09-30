حصلت جوليا كوك أرملة الملياردير ديفيد كوك على لقب أكثر النساء ثراء في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لقائمة «فوربس»، لتحل محل أليس والتون وريثة وول مارت التي ظلت تحتل الصدارة منذ عام 2015. وبلغت ثروة «كوك» اعتبارا من الثاني من سبتمبر الجاري حوالي 56 مليار دولار، مرتفعة من 51 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بفضل حصتها البالغة 42% في «كوك إندستريز» التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط.



بينما تراجعت ثروة أليس والتون بمقدار 12.2 مليار دولار إلى 55.7 مليار دولار، مع انخفاض سهم شركة التجزئة «وول مارت» 11%، وتبلغ ثروة أغنى السيدات في الولايات المتحدة البالغ عددهن 58 سيدة بشكل إجمالي 535 مليار دولار، بانخفاض قدره 29 مليار دولار عن العام الماضي.