وصف مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي المزاعم التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى يوفنتوس بأنها تنم عن «قلة احترام».



وارتبط اسم كونتي بالانتقال إلى يوفنتوس بعد البداية السيئة للسيدة العجوز في الدوري المحلي هذا الموسم.



وتربط كونتي الذي ينتهي عقده مع توتنهام في يونيو المقبل، علاقة وثيقة مع يوفنتوس بعد فوزه باللقب في صفوف السيدة العجوز كلاعب ومدرب.



وارتفعت اسهم كونتي بعد ان قاد توتنهام إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يحقق بداية مثالية في الدوري المحلي هذا الموسم حيث لم يخسر فريقه أي مباراة حتى الآن.



لكن على الرغم من التقارير التي تحدثت عن احتمال إقالة ماسيميليانو أليغري بعد فوز يوفنتوس في مباراتين فقط من اصل أول سبع مباريات في الدوري الإيطالي، إلا أن كونتي أكد على استمرار التزامه مع توتنهام. وقال كونتي قبل مواجهة ارسنال في دربي شمال لندن: «أعتقد أن هذا ينم عن عدم احترام لمدرب يوفنتوس وعدم احترام لعملي مع توتنهام». وأضاف «لقد بدأنا الموسم للتو. تحدثت مرات عديدة عن هذا الموضوع وقلت دائما إنني سعيد وأستمتع بوقتي مع توتنهام. ثم لدينا الموسم بأكمله لإيجاد أفضل حل للنادي ولي».