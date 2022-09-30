يحيى حميدان



أكد عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس أن لقاء الغد أمام الساحل لن يكون سهلا، وعلينا احترام المنافس كما يجب لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه.



وأضاف دابس، لـ «الأنباء»، أن المستوى بين الفريقين متقارب والجهاز الفني لـ «العنيد» درس نقاط القوة والضعف لدى «أبناء أبو حليفة» لدخول المباراة بأفضل شكل.



وبين أن التضامن يفتقد ما يزيد على 10 لاعبين للإصابة أو الإيقاف وهو أمر بالتأكيد يؤثر على أي فريق ولكن «العنيد» لديه اللاعبون القادرون على سد النقص أو الغيابات، مشيرا الى أن ثقته عالية بجميع لاعبيه الـ 30 المسجلين في قائمة الفريق لدى اتحاد الكرة. وأوضح دابس أن طموح «العنيد» هو الدخول مع الفرق الستة التي ستدخل المنافسة على لقب الدوري الممتاز عقب نهاية القسمين الأول والثاني، وهو حق مشروع لنا ولأي فريق كون جميع الفرق لديها نفس الفرصة في الوصول الى هذا الدور، وتفادي دخول صراع البقاء مع الفرق الأربعة صاحبة المراكز من السابع حتى العاشر.



ويغيب عن صفوف التضامن في اللقاء كل من هادي مربع، ومشعل أديلم، وفيصل سعيد، وعبدالله مسامح، وحمود عايض، ويوسف الفجي، ومحمد يوسف، وراشد صلاح، ويوسف العنيزان للإصابة، كما سيكون المهاجم حامد الرشيدي خارج الحسابات بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الفريق الأخيرة أمام العربي، فيما سيعود المدافع الغاني صامويل سارفو بعد انتهاء إيقافه لمباراتين بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الجولة الثانية أمام الكويت.