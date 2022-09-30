تعادل منتخبنا الوطني مع تايلند 2-2 في ثاني جولات المجموعة الأولى في كأس آسيا لكرة الصالات المقامة في صالة الشيخ سعد العبدالله، حيث سجل هدفي «الأزرق» كل من صالح الفاضل في الدقيقة (19) وعبدالعزيز البسام (28)، فيما سجل هدفي تايلند كل من ساراوود فالافرويك بالدقيقة (7) وكريت ارانسانيلياك (35).



وبذلك تصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد تايلند ولكن «الأزرق» تقدم بفارق الأهداف، فيما جاءت العراق ثالثة برصيد 3 نقاط، وأخيرا عمان بالمركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.



وبذلك انحصر صراع بطاقتي الصعود عن المجموعة بين ثلاثة منتخبات والتي ستحسم مساء السبت من خلال مواجهتي الكويت مع العراق وهو صراع خاص لضمان بطاقة التأهل فيما خرجت عمان خالية الوفاض من البطولة وسيكون لقاؤها مع تايلند تحصيل حاصل.



من جانبه، تغلب المنتخب العراقي على نظيره العماني بنتيجة 5-0، وبذلك حقق العراق أول 3 نقاط بالبطولة ودخل في منافسة قوية على تذكرة التأهل الثانية عن المجموعة، فيما بات موقف المنتخب العماني صعبا للغاية بتلقيه الخسارة الثانية ويحتاج الى معجزة للعبور الى الدور الثاني.



تعادل البحرين وتركمانستان



من جهة أخرى، تعادل منتخب البحرين مع تركمانستان 4-4 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.



وفي المجموعة ذاتها، بات منتخب أوزبكستان أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بتغلبه على طاجيكستان 3-2. سجل أهداف أوزبكستان تولكينوف (2)، ونيشونوف (6)، ورحمتوف (18)، وأحرز هدفي طاجيكستان سارداروف (3 و37)، وبذلك رفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، في حين تجمد رصيد طاجيكستان عند 3 نقاط، وحصدت كل من البحرين وتركمانستان نقطتها الأولى في المجموعة.



مباريات اليوم وغداً



إلى ذلك، يبحث المنتخب السعودي عن فوز ثان عندما يواجه نظيره الفيتنامي في الساعة 02:00 بعد ظهر اليوم الجمعة على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها الكويت حتى 8 أكتوبر المقبل التي تشهد اليوم أيضا مباراة اليابان مع كوريا الجنوبية في الساعة 11:00 صباحا. كما يلعب اليوم في المجموعة الثالثة لبنان مع إندونيسيا في الساعة 05:00 مساء، وإيران مع الصين تايبيه في الساعة 08:00 مساء.



وتختتم غدا السبت منافسات المجموعتين الأولى والثانية، فتلعب الكويت مع العراق، وعمان مع تايلند في الأولى، وأوزبكستان مع البحرين، وتركمانستان مع طاجيكستان في الثانية.



وحققت السعودية بداية مثالية بتغلبها على اليابان وصيفة النسخة الماضية وأحد المرشحين للمنافسة على اللقب بنتيجة 2-1، لكن مهمتها لن تكون سهلة أمام المنتخب الفيتنامي الذي سجل انتصارا عريضا على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-1، وفي اللقاء الثاني تدخل اليابان مواجهة كوريا الجنوبية بحثا عن التعويض بعد الخسارة المفاجئة أمام السعودية، ويبدو اليابانيون مرشحين لتجاوز الجار الكوري لأن أي نتيجة أخرى قد تطيح بآمال الفريق في بلوغ الدور الثاني.



وفي المجموعة الثالثة، وبعد بدايته القوية بالفوز على إندونيسيا 5-0، يريد المنتخب الإيراني حامل اللقب حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عندما يلتقي الصين تايبيه القادمة من تعادل بهدف لمثله مع لبنان الذي يبحث هو الآخر عن فوزه الأول أمام اندونيسيا اليوم أيضا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.



وتتصدر إيران المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من لبنان والصين تايبيه، في حين يتذيل المنتخب الإندونيسي الترتيب بلا رصيد.



لا احتجاجات



هذا، وقد انضم رئيس لجنة حكام كرة قدم للصالات بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإسباني بدرو جالن، لمقيمي البطولة التي لم تشهد أي احتجاجات على التحكيم بعد منافسات الجولة الأولى في المجموعات الأربع.



وأكد مدير تطوير الحكام بلجنة كرة قدم الصالات والشاطئية باتحاد الكرة عضو اللجنة المحلية المنظمة للبطولة محمد الحداد، أن القرارات التحكيمية لم تشبها شائبة، وجاءت جميعها صحيحة، وذلك في مباريات الجولة الأولى للمجموعات الأربع، مضيفا انه «لم تتلق لجنة الحكام بالبطولة احتجاجات من قبل المنتخبات الـ 16 المشاركة».