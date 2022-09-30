كشفت الفنانة ساندي عن أنها وقعت في الحب للمرة الثانية بعد طلاقها، ثم تزوجت وأنجبت ولدا واستمرت في هذا الزواج لمدة عامين، رغم عدم التوافق مع زوجها، مشيرة إلى أن الزواج مختلف تماما عن فترة التعارف الأولى، حيث إن الشخص يظهر أجمل ما فيه، وبعد الزواج تنكشف شخصيته الحقيقية، لافتة إلى أنها كانت تشعر بضغط أثناء الزواج، ولم تمارس عملها بسبب زوجها، لأنه كان يدعمها أحيانا وفي أحيان أخرى لا يهتم.



وأكدت ساندي، في تصريحات لبرنامج «تحيا الستات»، أنه إذا عاد بها الزمن إلى الوراء ستطلب الطلاق مرة أخرى، ولن تتردد في اتخاذ هذا القرار، لافتة إلى أن الزواج مثل البطيخة، وثمة مؤشرات تؤكد سوء اختيار الزواج.