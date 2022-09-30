القاهرة - هالة عمران



أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي، أن العام الدراسي الجديد الذي سينطلق غدا السبت هو عام عودة الطلاب للمدرسة بهدف إعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أن الهدف من الحضور إلى المدرسة هو التعلم والتنافس في المستقبل والحصول على مهارات مختلفة يكون بها قادر على التنافسية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير امس للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ غدا بحضور قيادات الوزارة.



وقال الوزير إن الشراكة الحقيقية مع أولياء الأمور وتمكين الطلاب من إنتاج المعرفة، كما أن المعلم هو شريان العملية التعليمية وهو ما تعمل عليه الوزارة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة لتطوير التعليم والوزارة مستمرة في عملية تطوير التعليم مع تطبيق آليات تنفيذ تسهم في استكمال هذا التطوير ليكون حقيقيا على الأرض.



وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من القرار الوزاري الخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي ستكون هناك أعمال سنة التي تهدف الى تجهيز الطالب للمذاكرة ولضمان عدم التحكم في الطالب، موضحا أنه سيكون هناك اختباران في شهر أكتوبر ونوفمبر على مستوى المدرسة وسيتم وضعه من قبل موجه المادة وسيحصل الطالب على أعلى درجة بالإضافة إلى درجات السلوك والانضباط داخل المدرسة.



وبالنسبة لامتحان نصف العام، قال الوزير إنه سيتم إعداد شهادة جديدة للطلاب تتضمن وصفا للطالب وتشمل «نقطة تميز، نقطة تحتاج إلى دعم» داخل المدرسة وسيكون ولي الأمر شريكا في هذا الوصف، بالإضافة إلى كتابة ميول واتجاهات الطلاب الفنية والرياضية والعلمية.



وأشار إلى ان الجديد هذا العام أيضا «المشروعات البحثية» وهي مادة لا تضاف إلى المجموع حيث يقوم الطالب بإعداد مشروعات بحثية عن العديد من القضايا التي تهتم بها الدولة والإنجازات المصرية في المشروعات الكبرى، موضحا أنه ستتم إدارة المشروعات من قبل رائد الفصل الذي سيعود من جديد في المدارس وهو مشروع بحثي واحد في كل فصل دراسي.