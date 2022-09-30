أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي أهمية تبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية والاطلاع على البرامج والمشاريع الناجحة والاستفادة من التجارب لتطويرها وتحسين الأداء. وأثنى في تصريح لـ «كونا» على التجربة السعودية في هذا المجال بعد زيارته والوفد المرافق له وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.



ووصف السبيعي التجربة السعودية بالمهمة والرائدة في تطبيق حساب الضمان الاجتماعي وحساب المواطن منذ بداية طرح فكرة المشروع وحتى تمام تنفيذه.



وأشار الى أن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي السعودي سلطان الجريس قدم للوفد شرحا وافيا وشاملا لجميع مراحل اعداد وتنفيذ هذا المشروع. وقال السبيعي: اطلعنا خلال الزيارة على أهم التحديات التي واجهتهم في تنفيذ البرنامج، وكذلك ما قاموا به من حلول لمعالجة المعوقات والمشكلات، لافتا الى ان الوفد قام أيضا بزيارة لمقر برنامج حساب المواطن للاطلاع على هذه التجربة والاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.



وأكد أن «مثل هذه الزيارات مهمة جدا لكي يتم البناء والعمل من حيث وصل اليه الأشقاء في المملكة والاستفادة من هذه التجارب في تقديم الخدمات وتحسين جودة العمل في الوزارة للوصول الى أمثل الطرق لتقديم خدماتها للمستفيدين».



وأعرب السبيعي عن «خالص الشكر والتقدير الى حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حسن الاستقبال والحفاوة والوفادة وتقديمهم كل ما يهمنا من معلومات تفيدنا في عملنا بكل رحابة».