أبو الغيط: المجلس «جزء لا يتجزأ من منظومة مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادي العربي»



القاهرة - هناء السيد

لفتت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة د.حصة السعد ضرورة العمل على تحقيق أهداف المجلس المرجوة والعمل على خدمة المرأة وتمكينها اقتصاديا مع التركيز على الشباب.



جاء ذلك في كلمة ألقتها الشيخة حصة في افتتاح أعمال دور الانعقاد السابع (2022 - 2026) للجمعية العمومية لمجلس سيدات الأعمال العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر جامعة الدول العربية. وقالت الشيخة حصة إن مجلس سيدات الأعمال العرب يعمل على خدمة المرأة وتمكينها اقتصاديا والتركيز على الشباب وإعدادهم للخوض في مشاريع سوق العمل «بجدارة وثقة» عاليتين بما يعزز التنمية والازدهار الاقتصادي.



وأعربت عن أملها في أن يكون دور الانعقاد الجديد حافلا بالإنجازات والعطاء المستمر بتخطي الصعوبات والمعوقات التي واجهها المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية وكان من أهمها جائحة (فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19).



وشددت على أهمية السعي والعمل على تجنب ومواجهة تبعات تلك الجائحة والتعافي من آثارها الاجتماعية والاقتصادية على الدول والمجتمعات العربية المختلفة.



وأوضحت الشيخة حصة أن وجود الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري في هذا الاجتماع «يزيده اثراء وقوة»، معتبرة مشاركتهما «بمنزلة دفعة معنوية للمجلس وعضواته» للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه المرجوة.



وفي تصريح أدلت به الشيخة حصة في ختام اعمال دور الانعقاد السابع، قالت إن المجلس يعمل على إعداد مشاريع اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الكبرى لتوسيع مجالات التعاون المشترك.



وأوضحت أن من بين هذه الدول التي يعمل المجلس على توسيع التعاون معها ايطاليا والولايات المتحدة.



كما أشارت الى أنها تعمل حاليا على الإعداد لعقد مؤتمر كبير شامل وموسع خلال العام المقبل 2023 في إحدى الدول الأعضاء بالمجلس يجمع الدول العربية مع الدول الاجنبية التي لها اتفاقيات تعاون مع المجلس.



وأضافت ان ذلك يأتي في اطار تعزيز التعاون وتنشيط دور مجلس سيدات الاعمال العرب في دعم التكامل الاقتصادي العربي.



وأكدت الشيخة حصة أهمية الدورة السابعة لمجلس سيدات الأعمال العرب بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وذلك من أجل إعادة نشاط المجلس مع الدول المعنية سواء كانت عربية أو أجنبية. ونوهت الشيخة حصة إلى أنها تعمل على إعادة إحياء نشاط المجلس بعد التوقف الأخير، لافتة الى ان ثمة زيارات مرتقبة ستقوم بها الى كل من سلطنة عمان وارمينيا والسويد وغيرها من الدول المعنية لإعادة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك.



وثمنت الشيخة حصة إشادة كل من الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ووزير خارجية مصر العربية سامح شكري خلال الجلسة الافتتاحية بدورها في قيادة المجلس على مدى نحو عقدين منذ تأسيسه في عام 1999، معتبرة ان الاشادة وسام على صدرها «تقديرا لـ 23 عاما من عمل المجلس».



من جانبه، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بما تبذله رئيسة مجلس سيدات الاعمال العرب الشيخة د. حصة السعد من جهود ومساع لإنجاح مسيرة المجلس وتعزيز دور المرأة العربية في تحقيق الروابط الاقتصادية بين مختلف البلدان العربية.



وأكد أبو الغيط في كلمة افتتاح اجتماع الجمعية العمومية لدور الانعقاد السابع اهمية دور مجلس سيدات الأعمال العرب «كمؤسسة عربية تمثل إنجازا مهما للمرأة العربية وفضاء ملهما لتعزيز المبادرات وتأكيدا لدور المرأة العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود».



ورأى أن احتضان الجامعة العربية لهذا الاجتماع «يعكس حرص الجامعة على بناء شراكات ناجحة مع مؤسسات المجتمع المدني ويعكس الايمان بدور المرأة العربية في دعم مسار التكامل الاقتصادي العربي في مجالات عدة خاصة الاستثمار وريادة الاعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة».



وجدد أبو الغيط تأكيد أن مجلس سيدات الأعمال العرب «جزء لا يتجزأ من منظومة مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادي العربي».



من جهته، ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري دور مجلس سيدات الأعمال العرب في تحقيق التنمية المستدامة وما يجسده المجلس للدور المحوري للمرأة العربية في جميع ميادين الحياة كشريك أساسي في الشأن العام العربي.



ووصف شكري في كلمة مماثلة مجلس سيدات الأعمال العربية، بأنه «منصة فريدة» لتبادل التجارب والخبرات لسيدات الاعمال في الدول العربية «بما يؤدي للاستفادة من الامكانيات الكامنة للقطاع الخاص العربي خاصة النساء العربيات».



ولفت الى وجود تحديات تلقي بمسؤوليات كبيرة على المجلس نظرا لدوره الحيوي لتعزيز التعاون العربي في مواجهة هذه التحديات.



وشدد شكري على أهمية دور القطاع الخاص العربي في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلدان العربية مشيدا بدور هذا القطاع الحيوي في تحقيق النماء والازدهار.



تزكية حصة السعد لرئاسة مجلس سيدات الأعمال للفترة 2022-2026



زكى مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة د.حصة السعد الصباح رئيسا له لمدة أربع سنوات (2022-2026). كما زكى مجلس سيدات الأعمال العرب خلال اجتماع جمعيته العمومية خيرية الدشتي (الكويت) أمينا عاما للمجلس للفترة نفسها. وانتخب المجلس رؤساء اللجان، حيث فازت فتيحة عثمان (المغرب) برئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية ونجلاء إدوارد (مصر) بمنصب أمين سر المجلس وكارمن زغيب (لبنان) بمنصب الأمين المالي للمجلس. وعقد المجلس بتشكيله الجديد اجتماعا للتشاور حول خطة عمل المجلس لدور الانعقاد الجديد (2022-2026).