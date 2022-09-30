عن خولة بنت عامر الأنصاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة»



يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يتصرفون في أموال المسلمين بالباطل ويأخذونها بغير حق، وأموال المسلمين يدخل فيها كل ما يمكن تصنيفه تحت مصطلح «المال العام» أو كما جاء في الحديث «مال الله» وهو كل ايرادات الدولة أو كل ما يدخل خزينة الدولة عبر مؤسساتها المختلفة لا يجوز التصرف فيه إلا بحقه ومن أخذ بغير استحقاق عاقبته كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم النار يوم القيامة.