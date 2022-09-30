عاين سكان فلوريدا أمس الخميس الأضرار «التاريخية» التي تسبب بها الإعصار إيان الذي «دمر» بعض المدن في الولاية الأميركية.



وقال حاكم الولاية رون ديسانتيس «لدينا حالتا وفاة غير مؤكدتين لأننا لا نعلم إذا كانتا مرتبطتين بالعاصفة» حتى لو أن الفرضية «محتملة».



وأعلن ديسانتيس أمس أن «إيان» القوي تسبب في «فيضانات تحدث مرة كل 500 عام»، فدمر مدنا ساحلية وأغرق منازل وأعمالا تجارية وأدى إلى انقطاع سكان جزر عن العالم.



وفي الصباح الذي أعقب وصول «إيان» كأحد أقوى الأعاصير التي تضرب فلوريدا منذ عقود، بدأ الحجم الكامل للدمار يتبين، لكن حجم وشدة العاصفة أثارا مخاوف من وقوع دمار هائل في أنحاء الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.



وقال ديسانتيس للصحافيين إن «بعض هذه المناطق، مثل كيب كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها المياه وتضررت جدا من العاصفة».



وتحيط بفورت مايرز، وهي مدينة تعد 83 ألف نسمة تقع على ساحل فلوريدا الجنوبي الغربي، قنوات وأنهار. وغمرت المياه الجزء الأكبر من المدينة.



وفي جزيرتي «باين» و«سانيبل» القريبتين اللتين تعدان وجهتين سياحيتين، تضررت الطرق التي تربطهما بالبر الرئيسي بشكل كبير.



وقال ديسانتيس إن الجسرين من الجزيرتين إلى «فورت مايرز» لم يعد ممكنا سلوكهما وباتا بحاجة إلى إعادة بناء.



وأضاف أن «خفر السواحل ينفذون عمليات إنقاذ في الجزر بشكل متواصل منذ ساعات الصباح الأولى.



ووصل الإعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.



ولايزال تحديد الحصيلة النهائية مبكرا، لكن بعض الأضرار المادية الجسيمة كانت ظاهرة بعد ساعات قليلة على مرور الإعصار.



وصباح أمس، كان لايزال التيار الكهربائي مقطوعا عن أكثر من 2.6 مليون منزل ومتجر من أصل 11 مليونا حول مسار الإعصار، بحسب موقع «باور آوتاغ» PowerOutage المتخصص في رصد وتسجيل وجمع حالات انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.



أما في مدينة بونتا غوردا الصغيرة الواقعة على مسار الإعصار، فقد استيقظ السكان على انقطاع التيار الكهربائي. واقتلع إيان بعض الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور. وغمرت الأمطار شوارع الميناء حيث كانت المياه تصل إلى أسفل الركبة صباح أمس.



وصباح أمس، كان خفر السواحل لايزالون يبحثون عن 20 شخصا، بعدما أنقذ ثلاثة فيما تمكن أربعة آخرون من السباحة إلى الشاطئ.



وواصلت العاصفة إيان مسارها المدمر نحو كارولاينا الجنوبية، متسببة في رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة وفيضانات «كارثية» في شرق وسط فلوريدا، وفقا لمركز الأعاصير الوطني الأميركي.



الرئيس الأميركي: فلوريدا «منكوبة» و«إيان» قد يكون الإعصار الأسوأ بتاريخها



واشنطن - (أ.ش.أ): وصف الرئيس الأميركي جو بايدن إعصار «إيان» الذي ضرب ولاية فلوريدا، بأنه قد يكون الأسوأ في تاريخ الولاية. وقال بايدن في تصريحات تلفزيونية إن الحكومة الفيدرالية ستتحمل كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها الإعصار، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عمل كل ما يلزم لإعادة بناء فلوريدا مثلما كانت. وجدد بايدن دعوته لشبكات توزيع الوقود ألا يتخذوا من الإعصار ذريعة لرفع الأسعار. وكان بايدن أعلن في وقت سابق أمس ولاية فلوريدا منطقة منكوبة بسبب الإعصار المدمر.