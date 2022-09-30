ارتكب الرئيس الأميركي، جو بايدن، هفوة جديدة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء، بعد أن سأل عن عضوة الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت شهر أغسطس الماضي بحادث سير.



وظهر بايدن في الفيديو وهو يقول: «جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟»، مضيفا: «أعتقد أنها ستكون هنا».



وهذه الهفوة، استدعت توضيحا من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، التي قالت إن «سبب ارتباك الرئيس بايدن هو أن الراحلة كانت ساعدت في تنظيم مؤتمر المجاعة وأمن الغذاء»، مشيرة إلى أن «بايدن كان يفكر أيضا في استضافة عائلة والورسكي في وقت لاحق، ما دفعه ربما إلى تسميتها خطأ».



وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: «الرئيس كان يفكر فيها وهو يسمي الناس وأبطال الكونغرس الذين سلطوا الضوء على تلك القضية المهمة جدا، فحصل اللغط»، معتبرة أن «مثل تلك اللحظات قد تحصل مع العديد من الناس، حين يتحدثون عن أشخاص حاضرين في ذهنهم».



وكان بايدن نفسه أصدر بيانا قبل أسابيع فقط، نعى فيه والورسكي، معبرا عن حزنه وصدمته لفقدانها، ومقدما العزاء لعائلتها.