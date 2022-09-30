أكد مدرب منتخب الكويت الوطني لكرة الصالات، ريكاردو سوبرال "كاكاو"، أن الفريق كان الأفضل في الشوط الثاني لمباراته أمام تايلند اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب اللقاء: "اهدرنا عددا كبيرا من الفرص كانت كفيلة باقتناص النقاط الثلاث، مع الوضع في الاعتبار قوة المنتخب التايلندي".

وأشار كاكاو إلى أن مباراة منتخب الكويت مع نظيره العراقي غداً السبت صعبة للغاية، مبينا أن الأزرق تحسن كثيرا في البطولة الآسيوية، ومواجهته أمام العراق في كأس العرب لا تعد مقياساً للقاء المقبل.

من جانبه، قال مدرب منتخب تايلند، الأسباني كارلوس سيزار، أن لاعبي منتخب الكويت وفريقه يستحقون التهنئة على المستوى الذي قدموه.

ولفت إلى أن فريقه تعرض لضغوط هائلة في الشوط الثاني للقاء، تمثلت في الهجوم بلا هوادة من قبل لاعبي الكويت، إلى جانب مساندة جماهيرية رائعة للمنافس.

وأشاد سيزار بالهدف الثاني للأزرق الذي أحرزه اللاعب أحمد الفارسي، موضحا أن لاعبي فريقه لا يسددون على المرمى، ويفضلون التمرير للوصول إلى الشباك.