قالت شركة "ميتا" إنها تعتزم تجميد عمليات تعيين الموظفين وإعادة هيكلة بعض الفرق، في مسعى لخفض التكاليف وتعديل الأولويات.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الموظفين، أن "ميتا" ستوقف التعيينات وستعمل على خفض ميزانيات معظم الفرق، حتى الفرق التي تحقق نموًا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن شخص حاضر للاجتماع.

وأوضح "مارك زوكربيرج" أن الفرق بشكل فردي ستحدد كيفية التعامل مع التغييرات في عدد الموظفين، سواء عبر عدم ملء الوظائف الشاغرة التي يغادرها الموظفون أو تحويل أشخاص إلى فرق أخرى.

واتجهت العديد من الشركات الأمريكية مؤخرًا إلى تجميد تعيين الموظفين الجدد أو خفض الوظائف، مع القلق حيال ركود الاقتصاد ووسط تداعيات تسارع التضخم.