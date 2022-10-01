ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة بينما تحاول التمسك بمكاسبها الأخيرة وسط تقلبات الأسواق المالية ومخاوف الركود الاقتصادي مع استمرار البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية.

وصعدت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بنسبة 1.98% إلى 945.28 مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".

وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.78% عند 19555.75 دولار، في تمام الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

كما زادت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 0.42% إلى 1341.10 دولار، وصعدت الريبل 2.13% إلى 48.75 سنت.

وتراقب الأسواق المالية تحركات الدولار الأمريكي - الذي تخلى عن جزء من مكاسبه خلال تعاملات اليوم -، كما تتابع توقعات أسعار الفائدة والتصريحات الصادرة من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للحصول على دلائل بشأن قرار البنك المركزي المقبل.



