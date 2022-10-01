أعلنت جامعة ولاية أوريغون الأمريكية أن روبوت ذا قدمين باسم "كاسي"، الذي طورته الجامعة بالتعاون مع شركة "أجيليتي روبوتيكس"، حطم الرقم القياسي لسرعة الركض التي يسجّلها أي روبوت، ووصل إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وبحسب موقع "يو إس توداي"، يتضاءل هذا الرقم القياسي مقارنةً بذلك الذي حققه العدّاء الجامايكي يوسين بولت (الذي يحمل الرقم القياسي العالمي للإنسان عند 9.58 ثانية/متر)، لكن تظل سرعة "كاسي" البالغة 24.73 متر/ثانية مثيرة للإعجاب؛ نظرًا لأنه أول روبوت يستخدم التعلم الآلي للتحكم في طريقة الركض على التضاريس الخارجية.

ونقل "يو إس توداي"، أن الروبوت "كاسي" بدأ الجري في وضع الوقوف قبل الدخول في تشكيل العدو السريع، والذي يُظهر الروبوت وركبتيه مثنيتين مثل النعامة. ويعمل الروبوت بدون كاميرات أو مستشعرات خارجية؛ مما يعني أنه يفتقر لتقنية الرؤية.

وأضاف الموقع أن كاسي، الذي تم إنشاؤه تحت إشراف أستاذ الروبوتات بجامعة ولاية أوريغون ورئيس قسم التكنولوجيا في أجيليتي روبوتيكس، جوناثان هيرست، قد قطع سابقًا مسافة 5 كيلومترات كاملة في حرم الجامعة بشحن بطارية واحدة في زمن قدره 53 دقيقة.