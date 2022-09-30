تراجعت ثقة الأعمال في الدنمارك خلال شهر أيلول/سبتمبر بعد أن كانت قد تحسنت في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي وانخفض مؤشر الثقة الصناعية إلى سالب 9 في أيلول/سبتمبر مقابل سالب 2 في آب/أغسطس.

كما تراجعت الثقة العامة في الأعمال بشكل ملحوظ لتصل إلى 3ر94 في أيلول/سبتمبر مقابل 1ر100 في الشهر السابق.

فيما تراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء إلى سالب 19 في أيلول/سبتمبر مقابل سالب 16 في الشهر السابق.

وجاء في المسح أن الشركات العاملة في صناعة البناء تتوقع تراجع حجم الأعمال والتوظيف وأسعار المناقصات وتزايد الطلبات المتراكمة.

وخسرت الثقة في قطاع الخدمات 3 نقاط لتصل إلى 2 في شهر أيلول/سبتمبر، مقابل 5 في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، تحسن مؤشر ثقة قطاع التجزئة إلى سالب 21 في أيلول/سبتمبر مقابل سالب 23 في الشهر السابق.