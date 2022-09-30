تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا بقدر أكثر من المتوقع في أيلول/سبتمبر، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بحسب ما كشفته الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء وزادت أسعار المستهلك بنسبة 0ر9% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 5ر10% في آب/أغسطس. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 1ر10%.

ويعود السبب الرئيسي وراء تراجع حدة التضخم إلى انخفاض أسعار الكهرباء والوقود بالمقارنة مع العام الماضي.

وباستثناء الطاقة، تراجع مستوى التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 2ر6% في أيلول/سبتمبر مقابل 4ر6% في الشهر السابق.