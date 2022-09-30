ذكر مكتب المفوض البريطاني للمعلومات، أن تطبيق "تيك توك" لمشاركة الفيديوهات من المحتمل أن يواجه دفع غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني لفشلها في حماية خصوصية الأطفال.

ووفقا لتحقيق من قبل مكتب مفوض المعلومات البريطاني، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فإن تطبيق مشاركة الفيديو ربما يكون قد انتهك قانون حماية البيانات بين مايو 2018 ويوليو 2020، مصدرا تمهيدا لفرض غرامة محتملة والتي قد تصل إلى 27 مليون جنيه إسترليني.

وقال مفوض المعلومات البريطاني جون إدواردز: "نريد جميعًا للأطفال أن يكونوا قادرين على التعلم وتجربة العالم الرقمي ولكن مع حماية خصوصية البيانات المناسبة".

وأضاف "الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية لديها واجب قانوني لوضع تلك الحماية في مكانها ولكن وجهة نظرنا المؤقتة هي أن تيك توك لم يفي بهذا المطلب"، مشيرا أن التطبيق ربما عالج بيانات فئة خاصة والتي تشمل الأصل العرقي والآراء السياسية والمعتقدات الدينية دون أسس قانونية للقيام بذلك.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في حال تغريم التطبيق بذلك المبلغ فسيكون الأكبر في تاريخ مكتب مفوض المعلومات بعد تغريم الخطوط الجوية البريطانية ب 20 مليون جنيه إسترليني عام 2018 عقب الكشف عن معلومات شخصية للعملاء.

وأوضحت (ذا جارديان) أن الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن يفرضها مكتب المعلومات البريطاني سيعتمد على حساب 4٪ من حجم التداول السنوي العالمي لـ"تيك توك".